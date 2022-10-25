Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni orkestrası düzenlenecek konser ile izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni orkestrası düzenlenecek konser ile izleyici karşısına çıkacak.

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 19 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek konserin şefliğini Simay Pala üstlenirken solistliğini de Cihan Okan yapacak. Konsere katılmak isteyen müzikseverler biletlerini ‘biletinial.com’ üzerinden temin edebilecek. Konserden elde edilecek gelir ise yine İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’na aktarılacak.