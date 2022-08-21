Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde düzenlenen açık hava konserinde müzik ziyafeti sundu.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde düzenlenen açık hava konserinde müzik ziyafeti sundu.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Gençlik Senfoni Orkestrası, harika bir konser ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Melih Savaş Yaşam Köyü’nde gerçekleşen konserde orkestra, birbirinden güzel eserleri başarı ile seslendirdi. Serhan Gencer’in orkestra şefliğini üstlendiği konserde gençler, performansları ile izleyicilerden tam not aldı.

Konser, izleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi.