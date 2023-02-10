Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, en büyük hasarı Hatay’da verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, savaş gemisi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da İskenderun Limanı’nda bin 120 yataklı yüzen hastaneye çevrildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, en büyük hasarı Hatay’da verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ederken, savaş gemisi TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar da İskenderun Limanı’nda bin 120 yataklı yüzen hastaneye çevrildi.

TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, toplam 66 sağlık personeli ile bünyelerinde bulunan ameliyathane, 20 yataklı hasta gözlem odaları sayesinde depremlerde yaralanan bölge halkına ilave sağlık hizmeti sunabilecek kabiliyete sahip. Her biri 560 olmak üzere toplam bin 120 yatak kapasitesine sahip olan dev yüzen hastanelerde portatif kan gazı cihazı, anestezi cihazı, elektrokoter, portatif aspiratör, büyük/küçük cerrahi setler, transport ventilatör, kombinasyon sedye, oksijen tüpleri, defibrilatör, ventilatör ve ilaçlar/tıbbi sarf malzemeleri ve her iki gemide de genel cerrahi uzmanı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, göğüs cerrahisi uzmanı, kalp ve damar cerrahisi uzmanı, anestezi uzmanı, acil tıp uzmanı ve ilgili yardımcı sağlık personeli bulunuyor. Söz konusu imkan ve kabiliyetler ile depremzede vatandaşlara hayat kurtarıcı acil tıbbi/cerrahi müdahalelerin ilgili alan uzmanlarınca en kısa sürede yapılabilmesi, ileri tedavi gerektiren yaralıların stabil hale getirilerek tahliyelerinin ivedilikle sağlanması ve söz konusu tahliye süreçlerinde gerekli tıbbi bakımın uygun şartlarda yapılmasına yönelik faaliyetlerin deprem bölgesinde yürütüleceği açıklandı.

İHA ekibi yüzen hastaneleri görüntüledi.