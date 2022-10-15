Antalya’nın Kaş ilçesinde 14-15 Ekim’de düzenlenen “Kaş Kapya Hasat Şenliği” yapıldı. Şenlik bünyesinde yapılan yarışmada iki dakikada 188 gram acı biber tüketen kişi birinci oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde 14-15 Ekim’de düzenlenen “Kaş Kapya Hasat Şenliği” yapıldı. Şenlik bünyesinde yapılan yarışmada iki dakikada 188 gram acı biber tüketen kişi birinci oldu.

Kaş Belediyesince Kasaba Mahallesi’nde organize edilen şenlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kasaba Meydanı’nda konuşan

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş’ta 2019 yılında kapya şenliğini başlattıklarını hatırlatarak, ilçede turizmin yanı sıra tarım gerçeğinin var olduğuna dikkati çekti. İlçe nüfusunun yüzde 65-70’inin gelirinin tarımsal üretimden kaynaklandığını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, “Karadağ, Dirgenler, Kasaba, Uğrar ve civardaki diğer yerleşim yerlerimizle beraber bu bölgemizde 35 bin dönümlük tarımsal alan var, burada ciddi tarımsal üretim yapılıyor. Kapya biber çok stratejik bir ürün, çünkü en güzel bu bölgede yetişiyor. Buradaki üretimin daha çok artması ve sonrasında pazarın da daha iyi olması için kapya biberin tanıtımını yapacağız. Ülkemizin, Antalya’nın, Kaş’ın daha yeni pazarlara ulaşmasına vesile olmaya çalışacağız" dedi.

Başkan Ulutaş, Kasaba Barajı’nın ikmal ihalesinin yapılacağını, Gömbe-Kaş yolunun ihalesinin yapıldığını ve sürecin devam ettiğini, Kasaba’ya proje kapsamında bir meydan kazandıracaklarını ifade ederek, “Kasaba’da ve diğer bölgelerimizde hizmetlerimize devam edeceğiz. Önemli olan, bu bölgede hemşehrilerimizin üretim yapabilmesi ve ürettiklerini en iyi şekilde pazarlayabilmesidir. Her zaman üreticinin yanındayız” diye konuştu.

Şenlik programında Seydikemer Temel Köyü Araboyunu ekibi, “Çiftetelli”, “Sarı Zeybek”, “Kerimoğlu” halk oyunları gösterisi sundu. Yöresel kostümlerle yöresel tarzda oynanan oyunlar yoğun ilgi gördü.

İki dakikada 188 gram acı biber yedi

5 kişinin katıldığı “Acı Biber Yarışması”nda kurala göre, her bir yarışmacının tabağına 800 gram acı biber kondu, bunu yemeleri için iki dakika süre tanındı. Bu süre içinde 188 gram acı biber tüketen Yusuf Karaman birinci oldu. İkinci Mustafa Davuloğlu 160 gram, üçüncü Ali Aksoy ise 116 gram biber yedi. Karaman, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, “Kazandığım için sevinçliyim. Acıyı yerim, severim. Acıyı yediğinde göz yaşarmazsa acı sayılmaz. Acıdan dolayı şu anda bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

“Lezzet Yemekleri Yarışması”na ise 4 kişi katıldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Büşra Büyükmetin, “Mehir Çorbası”yla birinciliği kazandı. Mukaddes Edirneli “Kapya Tatlısı”yla ikinci, Leyla Yeşilbursa “Acılı Cheesecake”le üçüncü sırada yer aldı. Yarışmalarda derece alanlara protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Mahalli standlar açılarak, yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Spor etkinlikleri ve animasyon grubunun gösterileriyle devam eden programda mahalli sanatçılar sahne aldı. Ardından Türk Halk Müziği sanatçıları Bahar Çömek ve Ümran Özdemir konser verdi. Sanatçılar yöresel ve bölgesel türküleri seslendirdi. Şenlik, bugün (Cumartesi) meydanda gerçekleştirilecek spor etkinlikleri ve animasyon grubunun programıyla sona erecek.