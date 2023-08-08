Eskişehir’de vatandaşların sık kullandığı bir sokakta yan yana iki çöp kutusu olmasına rağmen yere bırakılan atıklar görenlere ‘pes’ dedirtti.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Yalaman Sokak’ta kaldırıma atılan çöpler dikkat çekti. Kaldırımda yan yana iki çöp kutusu olmasına rağmen atıkların yere atılması çevre sakinleri tarafından tepki topladı. Yerdeki atıkların kötü bir görüntüye sebep olduğunu dile getiren çevre sakinleri, kaldırıma çöp atılmasını duyarsızlık olarak değerlendirerek, “Pes doğrusu, yan yana 2 tane çöp kutusu var ama insanlar atıklarını yere atmış. Böyle bir şey olmamalı” dedi.