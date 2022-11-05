Zonguldak’ta evli ve 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Selma Aydın, çıkarmış olduğu Aşk Şairin Kıblesidir isimli şiir ve Organik Nine Hikayeleri adlı çocuk kitabını hayranlarıyla buluşturdu.

Zonguldak’ta evli ve 2 çocuk annesi 58 yaşındaki Selma Aydın, çıkarmış olduğu Aşk Şairin Kıblesidir isimli şiir ve Organik Nine Hikayeleri adlı çocuk kitabını hayranlarıyla buluşturdu.

Zonguldak’ta evli 2 çocuk annesi şair, yazar ve aynı zamanda bu yıl Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Selma Aydın (58) geçtiğimiz günlerde iki kitap çıkardı. Aydın, çıkarmış olduğu iki kitabın bugün Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfının (ZOKEV) destekleri ile Maden Mühendislerinde imza gününü ve söyleşini yaptı. Selma Aydın, yaptığı konuşmasında, “Bugün benim için çok değerli bir gün. Bugün burada sizlere değerli iki kitabımın tanıtımını ve söyleşisini yapıyorum. Bende emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün buralara gelmek kolay olmadı. Artık birde üniversiteliyim. İnşallah kazanmış olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Katkılarından dolayı başta ZOKEV olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından şair yazar Selma Aydın, katılımcılara çıkarmış olduğu kitaplarını imzaladı.