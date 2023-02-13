Muzaffer Karaman, Rus eşi Natila Karaman; çocukları Deniz Emre Karaman ve Aylin Karaman’la birlikte depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Muzaffer Karaman, Rus eşi Natila Karaman; çocukları Deniz Emre Karaman ve Aylin Karaman’la birlikte depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılıyor. Ali İzzet Begoviç Parkı’nda kurulan Rusya Sahra Hastanesinde insanlara yardım eden Türk-Rus aile ise burada depremzedelerin yardımına koşuyor. 1999 Gölcük Depremi’nde de sahada yer alan Natila Karaman, İHA’ya konuştu. 1996’dan beri Türkiye’de yaşadığını belirten Natila, "1999 depreminde de biz İstanbul’dan Gölcük’e gittik. Aynı Rus kurtarıcı ekip geldi. Onlara yardımcı olmaya çalıştık, tercüman olduk. O zamandan beri biliyoruz ne kadar çok sıkıntı oluyor. İnsanların ne kadar çok işi, yardım ihtiyacı oluyor biliyoruz" dedi.

Sahra Hastanesinde neler gördüğünü anlatan Karaman, "Ne kadar değişik ırktan insan, ne kadar fazla birbirine yakın olabilir, ne kadar yardımsever olabilir onu gördük. Merhamet var, acılar var. Her şey bir arada. Biz haberi aldıktan sonra 3’üncü gün geldik. Önce çocuklarımız geldi, sonra biz geldik. Yapabildiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. İki çocuğum da burada. Onlar bizden önce geldiler, biz de duramadık İstanbul’da. Böyle acıları televizyonda seyretmektense oraya gidip bir şeyler yapabilmek bize daha kolay geldi" açıklamasında bulundu.