Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, tarihi hanın duvarlarında çatlaklar oluştu. 1447 yılında Candaroğulları’ndan İsfendiyar Bey tarafından yaptırılan tarihi han, 2012 yılında restore edildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hissedildiği illerden Kastamonu’da tarihi hanın duvarlarında çatlakların oluştuğu belirlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.