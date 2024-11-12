Muğla’nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda H.İ.Ö. isimli şahıs Seydikemer’in Güneşli Mahallesi’nde yakalandı. Basit yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçları olmak üzere 2 ayrı suçtan 16 yıl, 10 ay, 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 42 yaşındaki H.İ.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.