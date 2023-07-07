Uşak’ta düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 880 sentetik ecza hap ve yaklaşık 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı yapılan operasyonda 880 adet sentetik ecza hap ve 46.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı