Gaziantep’te 2 ayrı adresten hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi’nde meydana gelen 2 ayrı adresten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık şüphelileri H.K. ve A.G. yakalandı. Şahısların, hırsızlık öncesi ikametlerden birine girme ve çaldıkları eşyalarla bölgeden kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.