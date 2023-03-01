Isparta’da 2 aylık hamile eşini tabanca ile öldürüp, kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Isparta’da 2 aylık hamile eşini tabanca ile öldürüp, kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahıs, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Hakkında ’tasarlayarak eşini öldürme’, ’kasten öldürmeye teşebbüs’, ’konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ’ateşli silah taşıma kanuna muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ayhan Y., Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya eşi Rabia Yılmaz’ın annesi Ayfer Aydınlı, tanıklar, taraf avukatları ve tutuklu sanık Ayhan Y. katıldı.

Tanık olarak dinlenen, öldürülen Yılmaz’ın iş arkadaşı Ayşe Kınay; Rabia ile iş ortamında tanıştıklarını ve dışarıda herhangi bir sosyal arkadaşlıklarının olmadığını dile getirdi. Sanık Ayhan Y.’yi ise çalıştıkları hastanede iki kez gördüğünü söyledi. Kınay mahkemede, "Rabia eşinden şiddet gördüğünü ve bu evlilikten pişman olduğunu, evliliğinin son bir ayının sürekli tartışmalarla geçtiğini bana söyledi. Daha önce eşi tarafından tecavüze uğradığını anlattı" şeklinde konuştu.

"Yüzünde darbedildiğine dair belirtiler vardı"

Mahkemede dinlenilen bir başka tanık Ebru Dağ ise, Rabia ile 3 yıldır çalıştıkları hastaneden tanıştığını belirterek, "Bir sabah beni aradı. Ağzının yüzünün morardığını, çalışamayacağını söyledi. Yüzünde darbedildiğine dair belirtiler vardı. Bu darp olayı Rabia ölmeden iki hafta önce yaşandı" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dijital materyallerin incelenmesine karar vererek duruşmayı 13 Nisan’a erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 21 Haziran 2022 tarihinde yaşandı. Dini nikahlı eşi Rabia Yılmaz ile görüşmek için Hızırbey Mahallesi 111. Cadde üzerindeki evlerine giden Ayhan Y. (42), aile fertleriyle tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla evin içinde rastgele ateş açtı. Rabia Yılmaz ve annesi Ayfer Aydınlı vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ayhan Y. olay yerinden kaçtı. Aile yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Rabia Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif şekilde yaralanan anne Ayfer Aydınlı’ya ise sağlık ekipleri müdahale etti.