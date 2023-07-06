İki aylık evli genç bilgisayar mühendisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürküt köyü yönünden Patnos yönüne gitmekte olan Cahit İşleyen (22) idaresindeki 65 DL 685 plakalı minibüs, Kürekli köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine jandarma ve ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 aylık evli olan Cahit İşleyen (22) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Yavuz İşleyen’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.