Bayburt’un Konursu köyünde, 1812 yılında çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen ve 7 yıl önce tadilattan geçirilen Konursu Ulu Cami, ziyaretçilerini ağırlıyor, asırlardır hizmet veriyor.

Bayburt’un Konursu köyünde, 1812 yılında çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan birbirine geçmeli parçaların birleştirilmesi ile inşa edilen ve 7 yıl önce tadilattan geçirilen Konursu Ulu Cami, ziyaretçilerini ağırlıyor, asırlardır hizmet veriyor.

Kente, 15 kilometre uzaklıkta bulunan Konursu köyünde, 1812 yılında inşa edilen Konursu Ulu Cami, mimarisiyle ilgi odağı oluyor. 210 yıl önce çivi ve yapıştırıcı kullanılmadan yapılan tarihi cami, 2 asrı aşkın süredir Müslümanlara ibadethane olarak hizmet veriyor. Kare biçiminde inşa edilen dört ahşap destekli, ahşap tavanlı ve bölgesel mimari kültürünün izlerini taşıyan cami, kırlangıç tavanı, ceviz ağacından yapılan mahfili, minber ve vaaz kürsüsüyle Türklerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları binlerce yıllık geleneği de yansıtıyor. 2015 yılında tadilat sonrası yeniden ibadete açılan tarihi cami, aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilerini de ağırlıyor.