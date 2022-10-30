Diyarbakır’da iki arkadaşın kendi imkanlarıyla açtığı sahaf merkezi, öğrenciler için ücretsiz kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor.

Diyarbakır’da iki arkadaşın kendi imkanlarıyla açtığı sahaf merkezi, öğrenciler için ücretsiz kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor.

Yenişehir ilçesinde çeşitli kurs ve etkinliklerin düzenlendiği sahaf merkezi, 2 yıldır öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor. Merkezi kendi imkanlarıyla açtıklarını söyleyen 27 yaşındaki Arda Kaya, pandemi sonrası sahaf açma kararı aldıklarını belirtti. Merkezin sadece sahaftan ibaret olmadığını söyleyen Kaya, burada kurs ve söyleşi gibi etkinliklerin de düzenlendiğini ifade etti. “Açılış sürecinde sadece kendi bütçemizle mekanı açtığımız için zorlandık” diyen Kaya, “Yavaş yavaş kendimizi buralara getirdik. Her attığımız adımda sevenimiz ve arkadaşlarımız daha da ilerlemeye başladı. Bize değer veren, burayı önemseyen insan sayısı daha çok arttı. Biz de bunu görünce daha çok bir aile ortamı oluşturmaya çalıştık. Zaten buraya verdiğimiz Reynal ismi de gören ve hisseden kişi olduğu için bu ortamı temsil ediyor” dedi.

Amaçlarının dil, din ve ırk ayrımı yapmadan, insanı ayırmadan herkese eşit şekilde sıcak ortam oluşturmak olduğunu belirten Kaya, “Bunları yaparken de ayrıca yeteneği olan insanları ön plana çıkarıp Diyarbakır’daki öğrenci ve halkına güzel bir mekan kazandırmak. Bunların hepsini kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bugüne kadar burada sinema, tiyatro, felsefe günleri yaptık. Bunların yanında bağlama, el işi ve satranç kursu gibi etkinlikler düzenliyoruz. Örneğin ilkokul öğrencilerimiz mevcut. Bu öğrencilere merkezimiz içerisinde bütün içecekler ücretsiz. Belli günlerde aralıklarla yazar ve şairler çağırıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kaya, “Oluşturduğumuz aile havası çok güzel düzeyde gidiyor. Bazen öğrenciler bize önerilerde bulunuyor. Olabildiğince bu önerileri değerlendiriyoruz. Diyarbakır’a böyle bir mekan kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Dicle Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde okuyan Ezan Kaya ise, sürekli kitap okumak için merkeze geldiğini söyledi. Kültürün akıcı olduğu bir merkez olduğunu belirten Kaya, “Arkadaşlarımla burayı keşfettik. Buraya geldiğimizde genelde kurs ve kitaplarla ilgileniyoruz. Öğrenci olduğumuz için derslerimize burada güzel bir şekilde çalışabiliyoruz. Boş kalan vakitlerimizi genelde sahaf odasında değerlendiriyoruz” diye konuştu.