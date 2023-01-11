Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan iki arkadaş bugün aynı zamanda ebediyete uğurlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşayan iki arkadaş bugün aynı zamanda ebediyete uğurlandı.

İlçede uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele eden İsa Atmaca ile geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Ahmet Mısırlı için cenaze töreni düzenlendi.

Sabah saatlerinde evlerinin önünde okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından cenazeler İlçe Merkez Yeni Camii’nde cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından İsa Atmaca’nın cenazesi Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesi Bakiler köyüne, Ahmet Mısırlı’nın cenazesi ise şehir mezarlığında toprağa defnedildi.