Tokat’ta iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sonrasında öfkelenen kişi yolda arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Zile ilçesinde yaşayan Kürşat Sefa Altunten (30), 4 arkadaşlarıyla birlikte Minare-i Sağır Mahallesi’nde bulunan bağ evine gitti. Arkadaşlarıyla sohbet ederken Altunten, K.Y. (28) ile tartıştı. Tartışmanın ardından 4 arkadaş bağ evinden ayrıldı. K.Y. bağ evinden ayrıldıktan sonra yolda gördüğü Altunten’e otomobilinde bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Altunten ihbar üzerine 112 ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan şahıs hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken K.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.