Manavgat’ta hafif ticari aracın çarptığı motosiklet ve sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek yoldan geçmekte olan başka bir otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, başını otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden gelen ve dikkatsiz bir şekilde sokağa dönmek isteyen Murat K.’nin kullandığı 07 ACA 419 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki Ahmet C.’nin kullandığı 07 BEA 661 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü savrularak caddeye çıkmak için bekleyen Fikret Ş.’nin kullandığı 34 FAF 908 plakalı Toyota marka otomobile yandan çarptı.

Motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL ceza kesildi

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, başını otomobile çarparak baygınlık geçiren motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.