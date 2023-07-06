Bayburt’ta trafik kazası meydana geldi, iki aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kırıkkale’den Bayburt’a tatile gelen ve yolları iyi bilmeyen İ.E., isimli sürücü tek yön levhasını göremeyince ters yönden yola girdi. Şingah Mahallesi güzergahından ilerleyerek alt taraftan gelen B.Ş.’nin kullandığı 69 AAJ 651 plakalı araca bir anda çarpan 01 AHU 660 plakalı iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Her iki araçta çocukların bulunmasıyla bir anlık panik yaşayan sürücüler, durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen trafik ekiplerince tutanak tutuldu, gerekli işlemler yapıldı. Araçta bulunanlara ve kazanın etkisiyle panikleyen çocuklara zarar gelmediğini gören sürücüler daha sonra birbirlerinden özür dilerek, olay yerinden ayrıldılar.