Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde gerçekleşen kazada, 25 ACF 887 plakalı araç ile 25 ACN 780 plakalı araç birbiriyle çarpıştı. Edinilen bilgilere göre araçlar karşıdan karşıya geçerken çarpıştı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan şoförler hastaneye gitmek istemezken, olay yerine gelen trafik polisi ekipleri de yolda gerekli önlemleri aldı. Kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Erzurum’da iki aracın karıştığı kazada araçlar kullanılamaz hale geldi. Şoförler ise kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı.

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