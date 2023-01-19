Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil seyir halinde giderken önüne çıkan sürücü kursu aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kaza 4 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil seyir halinde giderken önüne çıkan sürücü kursu aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kaza 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçenin Perşembe beldesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Çaycuma istikametinden Perşembe istikametine seyir halinde olan A.Y.’ nin kullandığı 41 ALB 693 plakalı Hyundaı marka aracı ile benzinlikten yola çıkmakta olan özel sürücü kursuna ait sürücüsü henüz bilinmeyen 78 AAS 582 plakalı aracın aniden yola çıkmasıyla kaza meydana geldi. İki araçta maddi hasar meydana gelirken kazada Ş.Y, Y.E.İ., A.Y., ve E.Y. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servisi ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.