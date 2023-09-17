Malatya’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 21.10 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Özsan Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan M.I. idaresindeki 41 RD 473 plaka araç ile Z.K. yönetimindeki 44 S 0683 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada H.Ş. ile H.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.