Malatya’da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 09.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arap Osman kavşağı üzerinde seyir halinde olan E.K. idaresindeki 44 KY 99 plaka araç ile O. S. yönetimindeki 23 ADV 662 araç çarpıştı. Kazada sürücü O.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.