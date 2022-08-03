Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’da hafif ticari araçla minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çay- Bolvadin ilçesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D., yönetimindeki 09 D 0998 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen M.K., yönetimindeki 03 ADL 934 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar yol ortasında durdu. Kanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan M.A., isimli kadını ambulans ile Çay Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.