Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Gazlıgöl Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.K. (61), idaresindeki 80 HK 666 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu M.Ç.’nin (51) kullandığı 34 FD 3120 olan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada isimleri öğrenilemeyen ve birisinin çocuk olduğu belirtilen 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.