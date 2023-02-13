Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu Gazlıgöl Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.K. (61), idaresindeki 80 HK 666 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu M.Ç.’nin (51) kullandığı 34 FD 3120 olan hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada isimleri öğrenilemeyen ve birisinin çocuk olduğu belirtilen 3 kişi yaralandı.

Afet bölgesinde kar ve heyelandan dolayı ulaşılamayan köylerde yol açma çalışması yapılıyor Afet bölgesinde kar ve heyelandan dolayı ulaşılamayan köylerde yol açma çalışması yapılıyor

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.