Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmazken, araçlardan birisi güvenlik kamerası direğine çarparak durabildi.

Kaza, bugün saat 13:00 sıralarında Alanya’nın Hacet Mahallesi Yaylayolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CAD 110 plakalı otomobil ile 07 BGH 186 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 07 CAD 110 plakalı otomobil yol kenarında bulunan güvenlik kameralarının kameralarının olduğu direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri yara almazken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.