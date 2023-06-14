Adana’nın Kozan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Güneri Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammed Barış Kocadurmuş idaresindeki 01 NB 051 plakalı hafif ticari araç ile Kürşat Bakar yönetimindeki 01 DYR 82 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, sıkışan sürücüler araçlardan çıkarıldı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.