Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde iki aracın karışmış olduğu kazada 1 sürücü yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, farklı istikametlerden 09 EM 417 plakalı otomobil ile bir ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Akşam saatlerinde yaşanan kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü, yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan Efeler-Yenipazar karayolu olay yerinde yapılan incelemenin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.