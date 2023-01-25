Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 46 KC 846 plakalı araç ile 46 AEM 983 plakalı araç Alimpınar Mahallesi yol kavşağında çarpıştı. Kağıt gibi ezilen 46 AEM 983 plakalı araçta sıkışan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Her iki araçta bulunan Mehmet K. (18), Hasan K. (18), Zeynel E. (17), Okan C. (24) ve İsmail E. (58) yaralandı. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.