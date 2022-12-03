Adıyaman’ın Kahta Emlakçılar Derneği olağanüstü kongresinde yapılan seçimde mevcut başkan Murat Adsay ile dernek üyelerinde Yusuf Aslan başkanlık için yarıştı.

Adıyaman’ın Kahta Emlakçılar Derneği olağanüstü kongresinde yapılan seçimde mevcut başkan Murat Adsay ile dernek üyelerinde Yusuf Aslan başkanlık için yarıştı.

Kahta Emlakçılar Derneği’nin olağan genel kurulu Yavuz Selim Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki bir kafede gerçekleştirildi. Divan başkanlığına Ali Zengin katip üyeliğine ise Hüseyin Yılmaz ve Abdullah Yavuz seçildi. Olağanüstü kongre şehit ve gaziler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İki adayın yarıştığı ve 45 delegenin oy kullandığı seçimde, mevcut başkan Murat Adsay 33 aldı. Yusuf Aslan 11 oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeniden Başkan seçilen Murat Adsay seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Bu seçimin kaybedeni yok. Hep birlikte kazandık. Kazanan tüm meslektaşlarımız oldu. Oy veren vermeyen tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada gerçekten çok önemli bir birliktelik örneği sergilendi. Bizim en temel ilkemiz dürüstlüğümüzdür. Bu ilke ile çıktığım bu yolda, meslektaşlarımın desteklerini de alarak daima geleceğe yönelik çalışma gayretimi ayrım yapmaksızın sürdüreceğimden hiç şüpheniz olmasın. Ben değil, biz diyerek el ele, gönül gönüle hep birlikte, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, yolumuza devam edeceğiz. Yalnız ve yanlış taş asla duvar olmaz. Dün sahip olduğumuz arzularımız ve hizmet aşkımız ne ise bugün de, yarın da eksilmeden hatta üstüne koyarak devem edeceğim" dedi

Oy kullanan tüm meslektaşlarına teşekkür eden başkan adayı Yusuf Aslan ise seçimin hayırlara vesile olmasını dileyerek seçimi kazanan Murat Adsay’ı tebrik etti.

Yapılan seçimin ardından Murat Adsay Başkanlığında oluşan yönetim kurulu listesinde Ebubekir Kuştepe, Mikail Ocak, Mustafa Burak Kantik, Hüseyin Yılmaz, Rıfat Dündar, Mustafa Türk, Abdullah Yavuz, Emin Baygut yer aldı.