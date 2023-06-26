Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Dün akşam saatlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Barzani, yaptığı ziyareti resmi bir davet üzerine gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Almanya’nın hem Irak merkezi hükümeti hem de IKBY hükümetiyle ilişkilerinin ele alındığını aktardı.

Almanya hükümetinin her iki tarafla ilişkilerini geliştirmek konusunda çok istekli olduğunu belirten Barzani, “Görüşmede, siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkileri geliştirme yollarını ele alarak, Almanya Başbakanını Irak ve IKBY’yi ziyaret etmesi için davet ettik” dedi.

Almanya’nın gerek askeri, gerek insani ve gerek ekonomik zor durumlarda IKBY’nin yanında durduğunu dile getiren Barzani, “Bu desteğin devam edeceğini algıladık. Terör örgütü DEAŞ hala Irak’ın güvenliği için bir tehlike unsurudur, bu nedenle Irak’ın bu alanda hala desteğe ihtiyacı var” dedi.