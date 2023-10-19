Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 ikamete düzenlenen operasyonda 380 gram esrar, 3 kök kenevir ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yılmaz Mahallesi’ndeki İ.V. ve E.V.’nin ikametlerinde uyuşturucu bulundurduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada 380 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi. İ.V. ve E.V. jandarma tarafından gözaltına alındı.