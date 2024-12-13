Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanın 1’inci katında bulunan dairenin balkonunda çıkan yangın, apartman sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Aydınevler Mahallesi 5550 Sokak’taki apartmanın 1’inci katında bulunan dairenin balkonunda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi. 14-15 yaşlarında 2 kardeşin evde olduğu sırada çıkan yangın, diğer dairelerde ikamet eden vatandaşların müdahalesi sayesinde dairenin içerisine ve diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeni konusunda incelemelerde bulundu. Yangınla birlikte apartman sakinleri evlerini terk ederken, küçük bir kızın kafesteki kuşunu da alarak dışarı çıktığı gözlendi.