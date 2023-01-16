Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Adıyaman’da, bir ikamette çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2475 Sokak içerisinde bulunan Arif S’ye ait ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ikameti sardı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.