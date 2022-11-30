Muğla Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesindeki Gençlik Merkezi’ne (MEGEM) 31 Aralık 2022 tarihine kadar ikametini Menteşe’ye aldırdığına dair bir belgeyle başvuru yapan her öğrenci bir defaya mahsus 100 Türk Lirası değerinde kent kart yüklemesi ile uygulamadan faydalanabilecek.

Muğla Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesindeki Gençlik Merkezi’ne (MEGEM) 31 Aralık 2022 tarihine kadar ikametini Menteşe’ye aldırdığına dair bir belgeyle başvuru yapan her öğrenci bir defaya mahsus 100 Türk Lirası değerinde kent kart yüklemesi ile uygulamadan faydalanabilecek.

Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Muğla’nın merkezi Menteşe ilçesinde 2021 yılı istatistiklerine göre nüfusa kayıtlı kişi sayısı 118 bin 443. Bilindiği gibi belediyeler İller Bankası’ndan nüfusa göre pay alıyor. Payımızı arttırmamız, üniversiteli öğrencilerimize daha çok hizmet etmemizi sağlayacak. Daha önce öğrencilere ikametlerinizi “Menteşe’ye Alın” çağrımıza yönelik Kötekli Mahallesi’nde üniversite öğrencileri ile işletme sahiplerini ziyaret ederek bir dizi görüşme yapmış, bununla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtmıştık. Şimdi de ikametgâhını Menteşe ilçemize taşıyan ve bunu belgeleyen her öğrencimize 100 Türk Lirası değerinde kent kart yüklemesi yapıyoruz. Uygulama ile hem Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde okuyan 40 bine yakın öğrenci kardeşlerimize destek olmak, hem de aldığımız payı arttırarak daha çok hizmet üretmek istiyoruz. Bunun ötesinde ikametgâhını Menteşe’ye taşıyan üniversite öğrencilerimizin kent yönetiminde de söz sahibi olmalarını hedefliyor, tüm öğrencilerimizi Menteşeli olmaya davet ediyoruz”

İkametgâh değişikliği e-devlet üzerinden yapılabiliyor

Başkan Gümüş, “İkametgâh adresini değiştirme işlemi artık akıllı telefonlar üzerinden e-devlet uygulaması ile çok kısa sürede yapılabiliyor. Menteşe Belediyesi olarak hazırladığımız ‘Menteşeli Olmak Çok Kolay’ isimli broşür ve görsellerde ikametgâhını değiştirmek isteyen öğrencilerimizin izleyeceği yol hakkında bilgiler yer alıyor. İkametgâhını 31 Aralık 2022 tarihine kadar Menteşe’ye taşıyan her öğrenci Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi’ne (MEGEM) başvurarak Kent Kartlarına 100 Türk Lirası değerinde yükleme yapabilecek” dedi.