Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitim Destek Projesi" çerçevesinde başvuruları olumlu sonuçlanan 10 bin 28 öğrenci için eğitim yardımının ilk taksitini ailelerin hesaplarına yatırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Eğitim Destek Projesi" çerçevesinde başvuruları olumlu sonuçlanan 10 bin 28 öğrenci için eğitim yardımının ilk taksitini ailelerin hesaplarına yatırdı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, ikameti kentte bulunan ihtiyaç sahibi gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Eğitim Destek Projesi" çerçevesinde 2021-2022 (geçen dönem) eğitim-öğretim yılında 7 bin 652 ihtiyaç sahibi öğrencinin ailelerine eğitim desteğinde bulunmuştu. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ise 27 Eylül-5 Ekim tarihlerinde başvuru ilanına çıkılmış, 14 bin 11 öğrenci başvuruda bulunmuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerekli işlemlerin ardından 10 bin 28 öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildi. Öğrencilere 1. dönem 1500 TL, 2. dönem de 1500 TL olmak üzere toplamda 3 bin TL eğitim desteği verileceği açıklanmıştı. Eğitim Destek Projesi çerçevesinde bugünden geçerli olmak üzere 10 bin 28 öğrencinin ailelerinin hesaplarına 1500 TL olmak üzere toplamda 15 milyon 42 bin TL yatırıldı. İlk taksit eğitim yardımını alan öğrenciler, sosyal medya üzerinden, ‘İlk taksit elimize vardı. Teşekkürler. İyi ki varsınız’ şeklinde mesaj paylaştı.