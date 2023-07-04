Adıyaman’da meydana gelen ikamet yangınında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde ikamet eden Hacı Murat Tuzcu’ya ait ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin oturma odasını sardı. Durumu fark eden kamet sahibi Hacı Murat Tuzcu alevlere müdahale etti. Yangını kendi imkanlarıyla söndüren Tuzcu, biranda fenalaştı. Dumandan etkilendiğini fark eden Tuzcu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuzcu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.