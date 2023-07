Adıyaman’ın Besni ilçesinde ikametlere girerek hırsızlık yapan iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Gaziantep Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binada meydana gelen hırsızlık olayları sonrası harekete geçen Besni ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 13 ayrı suçtan kaydı bulunan A.S. ve 20 ayrı suçtan kaydı bulunan K.S., isimli iki şahsı tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğüne götürülen her iki şahıs tamamlanan sorgularının ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki şahsın hırsızlık için girdikleri bina içerisinden 1 adet televizyon, 1 adet kombi gibi bir çok eşya çaldıkları öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.