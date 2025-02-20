Bu yıl Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’25) kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kamu ve özel sektör temsilcilerini öğrenci ve mezunlarla buluşturan etkinlikte katılımcılara kariyer fırsatları sunan onlarca etkinlik yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nın (İKAF’25) açılış programı Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Bölgesel kariyer fuarlarının 42’ncisi İç Anadolu Kariyer Fuarında (İKAF’25) Selçuk üniversitesinin ev sahipliğinde 17 üniversitenin bir araya geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Rektörlerimizin hepsi burada. Bu kadar üniversite bir araya geliyor. Böyle büyük bir organizasyon yapıyor, salonun altı üstü her yeri dolu, dışarısı da dolu. Yetenek Kapısı’ndan şu ana kadar 7 bini aşkın öğrenci Ulusal Staj Programı’na başvuruda bulunmuş. Bunların 5 binden fazlasına teklif gitmiş. Bunların büyük çoğunluğu kamu kurumlarından. Dünyanın çok az ülkesinde böyle bir uygulama ve imkan var. Enflasyonun yönetildiği, faizlerin düştüğü bir Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor. Bölgesel kariyer fuarlarının olduğu, kariyer merkezlerinin etkin çalıştığı şehirlerde kişi başı gayrisafi milli hasıla ve sanayi üretimi artıyor, hizmet sektörü gelişiyor. Demek ki gerçekten objektif, fırsat eşitliği sunan, şeffaf, liyakati önceleyen sistemler kurarsanız sonuç alabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Eğitim anlayışımızı sadece akademik bilgiyle sınırlamıyor, öğrencilerimizi iş dünyasının dinamiklerine en iyi şekilde hazırlıyoruz"

İKAF’25’in, gençleri iş dünyasıyla buluşturarak kariyer yollarını aydınlatan önemli bir organizasyon olduğunu belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da "Bölgemizdeki 16 kıymetli paydaş üniversitemizle düzenlenen bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Eğitim anlayışımızı sadece akademik bilgiyle sınırlamıyor, öğrencilerimizi iş dünyasının dinamiklerine en iyi şekilde hazırlıyoruz" dedi.

İKAF’25’in öğrenciler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Onlarca sektör temsilcisi, ulusal ve uluslararası firmalar, kamu ve özel sektör kuruluşları genç yeteneklerle doğrudan temas kuracak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonu; ülkemizin nitelikli insan kaynağıyla, yenilikçi projeleriyle ve güçlü akademik ekosistemiyle geleceğe yön veren bir güç olmasını amaçlıyor. Bu bağlamda üniversitelere büyük sorumluluk düşüyor. Selçuk Üniversitesi olarak bizler de Cumhurbaşkanlığımız ve Yükseköğretim Kurulumuzun rehberliğinde gençlerimizin mesleki yetkinliklerini artıracak projeler geliştiriyor; iş dünyasıyla güçlü iş birlikleri kurarak onları, Türkiye Yüzyılı’nın güçlü bireyleri olarak geleceğe hazırlıyoruz" diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da "Gençlerimizin ülkemizin istikbaline katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda ‘Yetenek Her Yerde’ mottosuyla düzenlenen fuar, gençlere kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandıracak köprü konumunda. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yarınlarımızın yegâne anahtarı olan gençlerimizi, tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

İKAF’25’in fırsatlarla dolu bir gelecek vizyonu sunduğunu vurgulayan Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ise "Bu büyük organizasyon vesilesiyle öğrencilerimizi ve mezunlarımızı, iş dünyasının en önde gelen isimleriyle aynı platformda buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Sevgili gençler, ülkemizin kalkınma yoluculuğunda en büyük potansiyelimiz ve güç kaynağımız, sizlerin azmi ve çalışmalarınızdır. Tecrübe ve yenilikçi fikirlerin buluştuğu fuarımız sizin kariyer hedeflerinizi belirlemek ve kendini geliştirmek isteyen herkes için eşsiz bir paylaşım sahnesi olacak" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından İKAF’25’e sponsor olarak destek veren firma temsilcilerine plaket verildi. Fuara 200’e yakın kamu kurumu ve çok sayıda firma katıldı.