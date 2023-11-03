Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda (CBİKO), Anadolu Üniversitesinin ev sahipliği ve 12 paydaş üniversitenin iş birliği ile düzenlenecek İç Anadolu Kariyer Fuarı bu yıl 28-29 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda (CBİKO), Anadolu Üniversitesinin ev sahipliği ve 12 paydaş üniversitenin iş birliği ile düzenlenecek İç Anadolu Kariyer Fuarı bu yıl 28-29 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’24 ile öğrenci ve mezunlar Türkiye’nin alanında lider firmalarının iş ve staj imkânlarından yararlanacak, ayrıca düzenlenecek olan atölye örnek olay çalışması, söyleşi, mülakat simülasyonu, film gösterimleri, konser, tiyatro gibi yüzlerce etkinliğe katılabilecek.

İKAF’23 verimli geçmişti

Geçtiğimiz yıl düzenlenen İKAF’23’e de ev sahipliği yapan ve gerek öğrenci ile mezunlardan gerekse katılımcı firma, kurum ve kuruluşlardan tam not alan Anadolu Üniversitesi, İç Anadolu Kariyer Fuarı 2024’e de ev sahipliği yapacak. Bir önceki fuarda yaklaşık 300 firma yer almış, bunun yanı sıra on binlerce genç kariyer fuarına katılmış, 2 gün boyunca devam eden etkinlikler yoğun ilgi görmüş ve fuar çok verimli bulunmuştu.

“Eğitimli genç nüfusumuz ülkemizin en büyük zenginliği”

Cumhuriyetin 100. yılında İKAF’24’e de ev sahipliği yapacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İKAF’ın gençler için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“CBİKO koordinasyonunda düzenlenen bölgesel kariyer fuarları, gençlerimizin her birine yetenekli olduklarını hissettirmeyi hedefleyen, ülkemizin en önemli kariyer etkinlikleri arasındadır. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi gençlerimiz için çok zengin bir etkinlik programı hazırlayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ülkemizin her alanda başlattığı atılımlara pırıl pırıl gençlerimiz ile destek vermek için İKAF’24’e büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz. Geçen yıl TOGG ve Devrim’i yan yana getirerek ülkemizin oluşturduğu atılımın bir yönünü katılımcılarımızla birlikte deneyimleme fırsatı bulmuştuk. Eğitimli genç nüfusumuz ülkemizin en büyük zenginliği. Bu yıl da bu gençlerimizi ülkemizin lider firmaları ile buluşturacağız” dedi.

Öğrenciler İKAF’24 öncesinde internet adresini ziyaret etmeli

Fuar çerçevesinde firmalar, kurum ve kuruluşlar stant açarak kendilerini tanıtma, iş ve staj başvuruları alma ve mülakat yapma imkânları elde edecek, öğrencilere de iş ve staj imkanlarının yanı sıra düzenlenecek söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile sektör öğrenci buluşmalarından faydalanabilecekler. Organizasyon hakkında daha kapsamlı bilgilendirme önümüzdeki günlerde üniversite ve kariyer merkezi web siteleri ile kurumsal sosyal medya hesaplarından da duyurulacak. Ayrıca öğrencilere fuar için hazırlanan web sitesi ve sosyal medya hesaplarını da takip etme imkanı sunulacak.

Fuara katılacak olan öğrencilerin ve mezunların öncelikle henüz üye olmamışlarsa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği ’Yetenek Kapısı’na yetenekkapisi.org web adresinden üye olmaları gerekiyor. Öğrenciler ve mezunlar üye olduktan sonra fuar detaylarını, hangi işverenler ile görüşebileceklerini ve katılabilecekleri pek çok etkinliği Yetenek Kapısı’ndaki “Kariyer Fuarları” menüsünden inceleyebilecekler.