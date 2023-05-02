Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) programları çerçevesinde TOGG ve Devrim Arabası sergilenecek.

4 Mayıs’tan itibaren Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde kurulacak olan alana Gemlik’ten özel olarak getirtilen Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun ürettiği elektrikli otomobil ‘TOGG’ ve hem Türk Tarihi hem de 1961’de Eskişehir’de üretilmesi bakımından Eskişehir için önemli bir simge olan ‘Devrim Arabası’ yerleştirilerek ziyarete açılacak. Böylelikle geçmişten geleceğe ‘Devrim’ ve ‘TOGG’ Anadolu Üniversitesinde buluşacak.