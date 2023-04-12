Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde öğrencilerle buluşacak.

Şubat ayında gerçekleşen deprem felaketleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen İKAF’23 alınan karara göre 4-5 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde düzenlenecek. Fuarda Türkiye’nin lider firma, kurum ve kuruluşları iş ve staj başvuruları almak, kariyer etkinlikleri gerçekleştirmek için öğrencilerle bir araya gelecek. Öğrenciler İKAF’23 süresince iş ve staj imkanlarının yanı sıra düzenlenecek söyleşiler, eğitimler, atölye çalışmaları ve örnek olay incelemeleri ile sektörün öncü isimleri ile buluşma fırsatı yakalayacak.

İKAF’23 ile pek çok iş ve staj olanağı gençlerle buluşacak

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 19 paydaş üniversitenin (Afyon Kocatepe, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri, Bilecik Şeyh Edebali, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Düzce, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, Gebze Teknik, Kocaeli, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji, Kütahya Dumlupınar, Kütahya Sağlık Bilimleri, Mudanya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Sakarya, Yalova ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri) katılımıyla gerçekleştirilecek. İç Anadolu Bölgesinin en büyük kariyer fuarı olan İKAF’23’e Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra sektöründe lider yüzlerce firma, kurum ve kuruluşun katılımı öngörülüyor.

“Öğrencilerimizi dolu dolu bir kariyer fuarı deneyimi bekliyor”

Düzenlenecek fuarla ilgili görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü ve İKAF Danışma Kurulu Başkanı Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “4-5 Mayıs tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz İKAF’23 için büyük bir titizlikle hazırlandık. Kurum ve kuruluşları ülkemizin genç yetenekleri ile buluşturmak için İKAF’23’e davet ettik. Bu kadar geniş katılımlı bir organizasyonda öğrencilerimizi de dolu dolu bir kariyer fuarı deneyimi bekliyor” dedi.

Öğrenciler İKAF’23 öncesinde yetenekkapisi.org adresini ziyaret etmeli

Fuara katılacak olan öğrencileri ve mezunların öncelikle henüz üye olmamışlarsa Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği ’Yetenek Kapısı’na yetenekkapisi.org web adresinden üye olmaları gerekiyor.