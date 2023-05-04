Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda (İKAF’23) sergilenen TOGG, üniversite öğrencilerinden yoğun bir ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde başladı. Fuara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun ürettiği elektrikli otomobil TOGG ile katılım sağladı. Yerli ve milli elektrikli otomobile fuara gelen vatandaşlar, üniversitede okuyan öğrenciler ve öğretim görevlileri yoğun bir ilgi gösterdi. Togg’u yakından inceleme fırsatı yakalayan öğrenciler otomobilin fotoğraflarını da çekti. Vatandaşlar ve öğrenciler elektrikli aracın iç ve dış bölgesini detaylı bir şekilde inceledi.