Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği İKAF’23 programında, ’İKAF’23 e-Spor Festivali’ yetenekli ve oyunsever gençleri bir araya getirecek.

Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğini üstlendiği İKAF’23 programında, ’İKAF’23 e-Spor Festivali’ yetenekli ve oyunsever gençleri bir araya getirecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) pek çok etkinliğin gerçekleşeceği bir organizasyon olacak. 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan İKAF’23 programında ’İKAF’23 e-Spor Festivali’ yetenekli ve oyunsever gençleri de bir araya getirecek.

Oyunseverler bu turnuvada buluşacak

İKAF’23 e-Spor Turnuvası, 16 takımın mücadele ettiği bir etkinlik olacak. Online turnuva, Twitch üzerinden canlı yayınlanacak ve tüm oyunseverler, turnuva boyunca gerçekleşecek mücadeleleri ve favori takımlarının performanslarını izleyebilecekler. Final maçı ise 1 Mart 2023 günü gerçekleşecek ve tüm oyunseverler, final maçını Anadolu Üniversitesi’nde canlı olarak izleyebilecekler. Her takım, 5 kişiden oluşacak ve turnuvanın 1. ve 2. takımlarına ödüller verilecek. Turnuva, profesyonel oyunseverlerin yanı sıra amatör oyunseverler için de mükemmel bir fırsat olacak. Bu turnuvaya katılmak için takım kurmak ve kayıt yaptırmak gerekiyor. Kayıt işlemleri için son başvuru tarihi 15 Şubat 2023. Turnuvaya katılmak için Yetenek Kapısı üyeliği ve İKAF’23 kaydı gerekiyor. Turnuvaya başvuru için gencergaming.com/ikaf adresini ve İKAF’23 sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 2 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikler için 1 Mart 2023 tarihinde Yunus Emre kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde kayıt yaptırılması gerekiyor.

Yarışma ödülleri belirlendi

Birinci Takıma Gençer Gaming’de kullanılmak üzere 20.000 TL değerinde hediye çeki, ikinci takıma Gençer Gaming’de kullanılmak üzere 10 bin TL değerinde hediye çeki, yarışmaya hak kazanan tüm takımlara Gençer Gaming’den yapacakları 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim çeki verilecek. Ayrıca 2 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 1v1 etkinliklerde birinciye GTX3060 ekran kartı verilecek.