Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF’23) alanında uzman kişilerin katılacağı panel ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak.

İki gün boyunca dolu dolu geçecek programda 4 Mayıs Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Türkiye’deki Azerbaycanlı İş Adamları Derneği Başkanı Cemal Yangın “Kariyer Konuşalım” adlı panel ile Milli Savunma Bakanlığından gelen katılımcılar “Şanlı Geçmiş, Şerefli Görev, Saygın Gelecek” başlıklı sunum ile TUSAŞ’dan gelen heyet “Türk Havacılık ve Uzay Sanayisinde Kariyer ve Yaşam” sunumu ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nden gelen katılımcılar da “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Projeleri”, Sağlık Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Av. Erkan Çavuşoğlu ise “Sağlık Bakanlığı İstihdam Modelleri ve Kariyer İmkanları” konulu sunumlar gerçekleştirecekler.

5 Mayıs Cuma günü “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Savaş Ceylan tarafından “DABİS: Veriye Dayalı Kariyer Danışmanlığı”, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş ve ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz tarafından “Kariyer Konuşalım”, Türk Hava Yolları (THY) Kurul Üyesi Melih Ecertaş tarafından ise “THY’de Kariyer Olanakları” başlıklı seminerler öğrencilerle buluşacak.