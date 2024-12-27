Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, “Sokak yıkama ve temizlik hizmetlerimiz personellerimizin büyük özverisi ile yılın 365 günü sabahın ilk ışıklarından ertesi sabaha kadar tam 24 saat sürüyor” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçe genelinde yoğun bir tempo ile yıkama, çöp toplama, cadde ve sokak süpürme gibi birçok temizlik hizmetinin devam ettiğini belirtti. Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin özverili bir çalışma sürdürdüğünü kaydeden Başkan Kurnaz, “Temizlik hizmetlerinde görev yapan personellerimiz bir çoğumuza zor gelen hizmetleri her gün büyük bir özveri ile sürdürüyorlar. Hem İlkadım Belediye Başkanı olarak hem de bu şehre aşık bir vatandaş olarak bu hizmetleri ile ilçemizi daha sağlıklı ve güzel bir hale getiren çalışma arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ilçede günlük yaşamı olumsuz etkilemeden temizlik çalışmalarını iki vardiya halinde sabah 06.00’dan ertesi sabaha kadar sürdürüyor. Her gün 24 saat süren temizlik çalışmaları bayram günleri dahil yılın 365 günü devam ediyor. Personeller tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz tarafından belediye envanterine eklenen yeni temizlik araçları da İlkadım sokaklarını temizliyor. “Hem son teknoloji hem de çevre dostu olan süpürme araçları gibi birçok yeni araç İlkadım’ı geleceğe taşıyacak kapasitede” diyen Başkan İhsan Kurnaz, “Temiz ve sağlıklı bir ilçe olmak ve bunu sürdürülebilir bir hale getirmek için planlı ve projeli bir şekilde çalışıyoruz. Hem idari kadromuz hem personellerimiz hem de vatandaşlarımızın duyarlılığı ile inanıyorum ki Samsun’un kalbi İlkadım şu an olduğu gibi hak ettiği temiz cadde ve sokaklara sahip olacak” ifadelerini kullandı.