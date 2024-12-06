KOSGEB İzmir Müdürlüğü tarafından Avrupa İşletmeler Ağı EBIC-EGE Projesi kapsamında, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) iş birliğiyle gerçekleşen "İK Kavramının Dönüşümü: İnsan Kaynaklarından İnsan ve Kültüre Geçiş" başlıklı çalıştay, Ege Bölgesi iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Originnovation moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) yöntemiyle, organizasyonlarda insan ve kültür odaklı bir dönüşüm için çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştayda, üye şirket yöneticileri ve üye şirketlerinin İK yöneticileri, geleceğin iş dünyasında başarılı olmalarına yardımcı olacak en son İK trendleri, değişen İK dinamikleri, yetenek yönetiminin geleceği ve İK’da dijitalleşme konularında deneyim ve bilgi paylaşımında bulundular. "Ege Bölgesinin Dirençli İK Yönetimini Nasıl Tasarlayabiliriz?" sorusuna birlikte cevap arama fırsatı bulunan etkinlikte, çoklu kriz ortamlarında organizasyonların daha esnek, dirençli ve çevik yapılar oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı. Tasarım Odaklı Düşünme yönteminin ele alındığı etkinlikte, insan kaynağı departmanlarının, insan ve kültür departmanlarına evrildiği günümüzde stratejik bir liderlik rolü üstlenmesi gerektiği belirtildi.

“Çalışan bağlılığının düşük olması şirketlere ciddi maliyetler doğuruyor”

KOSGEB İl Müdürü Levent Arslan, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu’nun katılım gösterdiği ve açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, çalışanların artık yalnızca birer iş gücü değil, aynı zamanda anlam ve aidiyet arayışında bireyler olduğunu hatırlatarak, “Özellikle Z kuşağı, iş yerlerinden değer odaklı bir yaklaşım ve esneklik bekliyor. Ekonomik olarak, çalışan bağlılığının düşük olması şirketlere ciddi maliyetler doğuruyor. Teknolojik gelişmeler ise yapay zekâ ve otomasyonun iş süreçlerini dönüştürmesiyle, insan dokunuşunun daha fazla önem kazandığı bir çalışma ortamını zorunlu kılıyor. Geleneksel insan kaynakları yaklaşımları, bireyleri standart süreçlere uydurmaya çalışırken, bu yeni dönemde bireysel farklılıkları ve kültürel katkıları göz ardı etmek, artık sürdürülebilir değil” dedi.

"İnsan ve Kültür" anlayışına geçiş için şirketlerin stratejik adımlar atması gerektiğine dikkat çeken Yelkenbiçer, “Öncelikle, liderlik anlayışının dönüştürülmesi şart. Liderler, yalnızca yöneten değil, aynı zamanda ilham veren ve destekleyen bir rol üstlenmelidir. Organizasyonel yapı, hiyerarşiden ziyade iş birliğine dayalı bir modelle yeniden tasarlanmalıdır. Çalışan deneyimini artırmak adına esnek çalışma modelleri, kişiselleştirilmiş kariyer gelişim programları ve anlamlı geri bildirim kültürü hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

EGİAD olarak genç istihdamını ve "Ev Genci" olarak da ifade edilen NEET Gençler sorununa çözüm üretilmesini önceliklendirdiklerini belirten Yelkenbiçer, "EGİAD olarak hazırladığımız NEET Gençler Araştırma Raporu’nda politika önerilerinden birisini iş dünyasında gençlerin ihtiyaçlarına odaklanılması ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesi oluşturuyor. Bu öneriyi hayata geçirebilmek için, İzmir’deki öncü sektörlerin insan kaynakları yöneticilerine yönelik eğitim programları düzenlenmesi projesi de raporumuzda yer alıyor. Düzenlediğimiz bu etkinlikle NEET Gençler Araştırma Raporu’muzdaki önerileri de hayata geçirmeye başlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

“İnsan kaynakları politikalarının gözden geçirilmesi bir zorunluluk”

Etkinliğin paydaşı ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise yaptığı konuşmada; insan kaynaklarından insan ve kültüre geçişin, günümüz iş dünyasında çalışanların ve işletmelerin başarısının anahtarı haline geldiğini vurguladı. İnsana yakışır işlerin desteklenmesi, değerli hisseden çalışanlar ve kapsayıcı bir iş kültürü oluşturmanın önemine dikkat çeken Zorlu, teknolojinin fırsatlarını insan merkezli bir yaklaşımla değerlendirmenin işletmelere hem ekonomik hem de sosyal değer katacağını belirtti. Yeni nesil çalışma düzeninin KOBİ’lerin gelişiminde kritik bir rol oynadığını ifade eden Zorlu, çalışanların iş ortamının kültürüyle motive olduğunu, bu nedenle insan kaynakları politikalarının gözden geçirilmesinin artık bir zorunluluk olduğunu söyledi. Zorlu,“Çalışan ihtiyaçlarına çözüm bulan ve insana odaklanan politikalar geliştirmek, iş dünyasının geleceği için bir rehber niteliğindedir” diye konuştu.

KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan da, Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) EBIC-EGE projesi kapsamında düzenledikleri dijital dönüşüm liderliği eğitimlerinde, dönüşüm süreçlerinin başarısı için insan kaynağının buna niyetli olmasının kritik bir unsur olduğunu vurguladı. Arslan, bu nedenle projede yer alan "dirençlilik" başlığını insan ve kültür perspektifinden ele alarak bir etkinlikte değerlendirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Etkinlikte, İK yönetiminde dijitalleşme, yetenek yönetiminin geleceği ve Ege Bölgesi’nin dirençli İK yapısının tasarımı gibi başlıklar tartışıldı. Özellikle şu konular öne çıktı: Kültürel dönüşüm: Organizasyonların vizyon ve misyonuna uygun şekilde insan ve kültür odaklı bir yapıya dönüşmesi. Eğitim ve gelişim programları: Çalışan deneyimini iyileştiren inovatif çözümler geliştirilmesi. Dayanıklılık ve çeviklik: Çoklu kriz ortamlarına adaptasyon ve sürdürülebilirlik için yeni çalışma modelleri.

Çalıştay sürecinde, katılımcılara hem bilgi alışverişi yapma hem de yeni iş birlikleri kurma fırsatı buldular. Bölgedeki KOBİ’ler, sanayiciler ve iş dünyası temsilcileri, küresel işbirlikleri için yenilikçi çözümler geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Originnovation yürütücülüğünde gerçekleşen Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi ve çalıştayı, katılımcıların insan ve kültür odaklı bir dönüşüm sürecine dair somut adımlar atmalarını sağladı. Çalıştayın, Ege Bölgesi’nde İK yönetiminde dönüşüm oluşturacak güçlü bir etki bırakması bekleniyor.