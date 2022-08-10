Dün düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış seremonisine katılan İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, bugün çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Genel Sekreter Taha, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti. Hazreti Mevlana’nın sandukası başında dua eden Hüseyin İbrahim Taha, müzedeki eserlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Genel Sekreter Taha, ikindi namazını Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camii’nde kıldı. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Bakheet ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından müzeden ayrıldı.

Üsküdar Fest 2022 coşkusu tüm İstanbul’u kucakladı

Üsküdar Fest 2022 coşkusu tüm İstanbul’u kucakladı

KONYA (İHA)-Konya’nın ev sahipliğinde devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde Konya’ya gelen İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

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