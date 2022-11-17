Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından III. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Ziraat Fakültesi Amfisinde gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından III. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Ziraat Fakültesi Amfisinde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılış törenine, Çanakkale Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Okhan Akdur, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Öğretim Görevlisi Sedat Çılgın tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından açılış konuşmaları ile devam etti.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “Tarımın ülkemiz için önemi tartışılamaz. Bugün dünya için de önemli bir başlık olan tarım faaliyetleri Çanakkale’de de çok büyük önem arz ediyor. Bugün, Çanakkale ve çevre illerdeki üretimi değerlendirileceği bir sempozyumda bilim insanları ile üreticiler, tarım sektöründen katılımcılar ile sanayiciler bir araya geldi. Bu anlamda bu kıymetli çalışmaya destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay, sempozyumun başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu. Konuşmasında Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen yerel kalkınma projelerine de değinen Mutluay, atalık-yerel bitki ve tohum çeşitlerinin üretimi ve dağıtılmasına yönelik çalışmalar, Harmanlık Üretici ve Kooperatifler Pazarı, coğrafi işaret çalışmaları ve ücretsiz toprak analizi gibi projeleri anlattı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise, müdürlüğün çalışmalarına değinerek bilimsel çalışmaların ve kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Karadağ, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

III. Çanakkale Tarımı Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, sempozyumun süreçlerinden ve küresel tarım faaliyetleri ve küresel krizlere değinerek, şunları aktardı: “Çanakkale, ülkemizin tarımda marka olan illerinden biridir ve yüksek kaliteli ürünlerle bu özelliğini giderek güçlendirmektedir. Çanakkale’nin sahip olduğu büyük potansiyel nedeniyle hem bitkisel hem de hayvansal üretim konularında önemli gelişmeler yaşayacağına inanıyorum. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyük pazarlara yakınlığı, Çanakkale 1915 Köprüsünün ve tünellerin açılması, Çanakkale ürünlerinin nakliyesinde çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Dolayısıyla Çanakkale’nin tarımsal üretim kapasitesi doğru bir şekilde ele alınmalı, çok sayıda tarımsal ürünün en yüksek kalitede üretilebildiği bu coğrafyada her metrekare üretim odaklı değerlendirilmelidir. Ayrıca, Çanakkale katma değerli ürün ihracatını geliştiren bir il olmalı ve Tarım Platformu oluşturulmalıdır.”

Açılış konuşmalarının ardından ÇOMÜ Ziraat Fakültesi’den emekli olan Prof. Dr. Hamit Altay ve Prof. Dr. Ahmet Gökkuş’a plaket takdimi yapıldı. Açılış programı, Prof. Dr. Kazım Abak’ın “Sebzeler ve Sebze Tarımı” başlıklı sunumu ile sona erdi.