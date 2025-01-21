Ulusal ve uluslararası mobilya pazarının önde gelen oyuncularından Weltew Grup, Weltew Home ve Newjoy markalarının yeni koleksiyonlarını, dünyanın önde gelen mobilya fuarlarından biri olan İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı (IIFF) 2025’te sergiledi.İSTANBUL (İGFA) - Weltew Grup, İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı’na Weltew Home ve Newjoy markalarıyla katıldı.

Weltew Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış & Pazarlama Direktörü Davut Bahri Balcı fuarda yaptığı açıklamada 2025 yılı için ihracat hedeflerinin 25 milyon dolara ulaşmak olduğunu belirtti.

Balcı, “Hedef pazarlarımız arasında Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika ile Amerika bulunuyor. Ayrıca mevcut pazarlarımız olan Rusya, Kazakistan, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’taki yatırımlarımızı 2025 yılında da sürdüreceğiz” dedi.

“İHRACATTA 25 MİLYON DOLAR HEDEF KOYDUK”

2025 yılı hedeflerinden de bahseden Davut Bahri Balcı, 2025 yılı, Weltew Grup için hem geçmiş yatırımlarımızın meyvelerini toplayacaklarını hem de yeni projelere hız kazandıracaklarını söyledi. Yeniliklerle Türk mobilya sektörünün en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olmayı planladıklarını kaydeden Balcı, "Ayrıca, İnegöl Hamzabey İhtisas OSB’de 93.000 m2 arazi üzerinde yeni fabrika inşaatına başlayarak üretim kapasitemizi daha da artıracağız. İhracatta ise 25 milyon dolar hedef koyduk. Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta ve Batı Afrika ile Amerika gibi bölgeleri hedef pazarlarımız olarak belirledik. Mevcut pazarlarımız olan Rusya, Kazakistan, Libya, Suudi Arabistan ve Irak’taki yatırımlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

600 metrekarelik standında Roma döneminden ilham alan traverten tasarımlarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunan Weltew Home doğal dokusu ve renk tonlarıyla dikkat çeken travertenin mobilya tasarımlarında hem estetik, hem de fonksiyonel avantajlarını öne çıkardı.

Weltew Home standında sergilenen Cunda, Salda, Piano ve Traverta koleksiyonlarının yatak ve yemek odası tasarımları ile koltuk takımları lüks ve doğallığı bir arada sundu.